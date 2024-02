NVIDIA Chat with RTX : nous avons testé l'intelligence artificielle locale assistée une GeForce

Il y aurait encore beaucoup d'essais à faire sur Chat with RTX et il serait aussi intéressant d'en vérifier les progrès et les évolutions. Le potentiel d'un tel logiciel est assez remarquable et l'on pense bien sûr au travail d'analyse qu'il serait possible de faire, à l'école notamment, pour extraire des informations de sources multiples (Wikipédia ?).

L'analyse locale est intéressante pour éviter toute interférence, surtout en milieu scolaire. Cela dit, son statut de démo, ses limitations techniques (50 à 100 Go monopolisés, 3 Go de RAM occupés) et des bugs empêcheront sans doute Chat with RTX de toucher un large public, mais la promesse est là. Suffisant pour exister à côté d'autres agents conversationnels comme ChatGPT ?