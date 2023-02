Vous avez aimé ChatGPT ? Découvrez CatGPT

Dès son avènement dans les années 90, Internet est devenu le royaume des chats. Des photos aux mèmes, ils sont partout. On les retrouve même sur Twitter, avec tout un réseau de comptes personnifiant les chats qui échangent entre eux au sujet de la nourriture ou de leurs propriétaires. Internet a beaucoup évolué en 30 ans, mais nos amis à quatre pattes sont toujours là et suivent les tendances.

Si vous êtes au fait de l'actualité, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler des IA capables de générer des images, des vidéos ou des textes. Midjourney, Stable Diffusion et ChatGPT font la une de l'actualité tech, que ce soit pour démontrer leurs performances et leurs limites, ou bien pour évoquer les craintes liées à la production de contenu et au droit d'auteur. Mais déjà, les logiciels parodiques pullulent, et CatGPT en est un excellent exemple.

L'outil, qui reproduit l'interface de ChatGPT, ne sert à rien, et c'est pour cela qu'il a attiré l'attention. Vous pouvez poser n'importe quelle question, l'IA répondra « meow meow meow meow… ». Vous l'aurez compris, il s'agit d'une blague faite avec sérieux qui montre que les années passent, mais que certaines choses ne changent pas. Les chats n'ont donc pas fini d'étendre leur emprise sur le Web.