IA : Stable Diffusion et Midjourney rattrapés par le droit d'auteur, une plainte déposée

Depuis maintenant plusieurs semaines, l'actualité tech est pleine de ces réalisations « artistiques » de l'intelligence artificielle qui ont provoqué l'ire des artistes humains. Et s'ils demandaient au départ un boycott des images, aujourd'hui, une nouvelle étape vient d'être franchie. Le mode de fonctionnement de l'IA est en effet finalement attaqué en justice.

Trois artistes, Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz, viennent ainsi de déposer une plainte contre Stability AI et Midjourney. La plateforme de portfolio DeviantArt, qui a développé son propre outil d'IA DreamUp, est aussi attaquée. Dans cette affaire, les créateurs sont soutenus par le cabinet Joseph Saveri et l'avocat Matthew Butterick, déjà en procès contre Microsoft, OpenAI et GitHub dans le dossier de l'IA CoPilot.

Le trio accuse les entités mises en cause de violer les droits d'auteur de « plusieurs millions d'artistes » sur près de 5 milliards d'images utilisées pour alimenter les intelligences artificielles.