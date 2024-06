IA : Suno et Udio poursuivies par les majors de la musique pour violation des droits d'auteur "à grande échelle"

Parmi les exemples évoqués figurent des morceaux emblématiques tels que l'incontournable hymne festif de Mariah Carey All I Want for Christmas is You, le classique de la soul My Girl du groupe The Temptations et des morceaux de Green Day. Ces derniers sont reproduits avec une telle finesse que même les aficionados les plus aguerris peineraient à discerner l'original des versions générées par intelligence artificielle.

Les magnats de l'industrie musicale tirent la sonnette d'alarme, dénonçant un « vol de grande envergure » qui menace l'équilibre de l'écosystème musical dans son ensemble. Ils arguent, non sans une pointe d'amertume, que « le motif est effrontément commercial et menace de supplanter l'artisanat humain authentique, au cœur de la protection du droit d'auteur ».

Cette offensive juridique survient peu après que 200 d'artistes renommés, comptant parmi eux des icônes telles que Billie Eilish, Imagine Dragons, Pearl Jam et Nicki Minaj, ont apposé leur signature à une missive exhortant à mettre un terme à l'utilisation jugée « prédatrice » de l'intelligence artificielle dans le domaine musical. Réunis sous le nom de Artists Rights Alliance, ils plaident pour un usage raisonné de l'IA générative et appellent les développeurs et compagnies de la tech à ne pas déployer des outils menaçants de remplacer la créativité humaine.