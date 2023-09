Un ennemi de taille ! George R.R. Martin poursuit à son tour OpenAI

Cette fois, OpenAI devra peut-être ployer le genou. Un nouveau groupe d'auteurs américains vient d'intenter une action en justice à l'encontre de l'éditeur de ChatGPT pour violation du droit d'auteur. Parmi eux se trouve le seul et unique George R.R. Martin, auteur de la saga A Song of Ice and Fire, à l'origine de la série Game of Thrones.