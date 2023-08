Quand est-ce que les œuvres générées par des IA pourront être protégées par le droit d'auteur ?

Si la juge américaine a cité d'autres affaires antérieures aux conclusions identiques pour fonder sa décision, elle a également souligné les limites de son jugement. Alors que de plus en plus d'artistes sont amenés à utiliser des outils génératifs, Howell a reconnu que l'humanité « s'approche de nouvelles frontières en matière de droit d'auteur ». Selon elle, cela soulèvera « des questions difficiles sur le degré d'intervention humaine nécessaire » pour protéger les œuvres d'art créées par des IA, même si celles-ci sont généralement formées à partir d'œuvres préexistantes. Ces dernières étant par ailleurs souvent sous copyright.

Selon Ryan Abbot, l'avocat de Thaler, son client est prêt à faire appel de cette décision, les deux hommes étant « respectueusement en désaccord avec l'interprétation de la loi sur le droit d'auteur faite par le tribunal ». Mais parallèlement, plusieurs actions en justice contre des éditeurs de programmes d'IA générative sont en cours aux États-Unis. Par exemple, des écrivains ont lancé un assaut contre OpenAI et Meta, affirmant que ces derniers ont utilisé leurs œuvres sans leur accord pour entraîner ChatGPT et Llama. On peut aussi citer le programmeur et avocat Matthew Butterick, qui prétend que la récupération de données par Microsoft, GitHub et OpenAI s'apparente à du piratage de logiciels. La liste des actions en justice concernant l'IA générative et le droit d'auteur est appelée à s'allonger, et les décisions de justice qui seront rendues seront suivies de près. Il suffira qu'un juge soit un peu plus souple avec l'IA pour que les choses changent plus vite qu'on ne le pense.