Si l'on a beaucoup glosé quant aux capacités toujours plus étonnantes des IA qui nous sont proposées depuis maintenant deux ans, la question cruciale des données utilisées dans l'industrie est aussi de plus en plus pointée du doigt. Les géants du secteur ont en effet quasiment tous été accusés de piocher dans des œuvres pourtant protégées par le droit d'auteur, afin d'entraîner leurs intelligences artificielles. Une pratique qu'OpenAI ne nie plus aujourd'hui, et qui serait même obligatoire si l'on en croit la société partenaire de Microsoft !