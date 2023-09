IA : une proposition de loi déposée au Parlement pour protéger le droit d'auteur

Développé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot conversationnel basé sur la technologie d'intelligence artificielle et le modèle de langage GPT-4. Utilisant des méthodes d'apprentissage profond et des données de recherche, cette application en ligne comprend et répond aux requêtes des utilisateurs de façon intuitive. Le service génère des réponses personnalisées et ciblées, optimisant ainsi l'expérience utilisateur.