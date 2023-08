Les œuvres générées par l'IA ne seront pas éligibles aux droits d'auteur

Le travail du juge a été d'autant plus facile que cette œuvre en particulier n'a demandé aucune action humaine. Mais les prochains dossiers à l'avenir pourraient être plus difficiles à juger. L'USCO avait elle-même expliqué au mois de mars dernier que chaque cas serait examiné différemment, et serait traité selon le degré d'investissement et de travail d'origine purement humaine.

« La réponse dépendra des circonstances, en particulier du fonctionnement de l'outil d'IA et de la manière dont il a été utilisé pour créer l'œuvre finale », a indiqué l'autorité. Seule certitude à peu près claire, les œuvres générées à partir de simples prompts ne devraient pas avoir droit à une sympathie particulière de l'USCO. Et en Europe alors ?