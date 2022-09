Une artiste américaine dépose au registre des droits d'auteur un livre réalisé par une IA

Baptisé Zarya of the Dawn, le roman graphique a été réalisé à l’aide de la plateforme de génération d’images Mid-Journey. Kris Kashtanova a expliqué au United States Copyright Office, institution qui se charge d’enregistrer les copyrights (similaires aux droits d’auteur français), que le travail artistique était assisté par l'IA et non entièrement créé par celle-ci. En effet, l’artiste a rédigé l’histoire, réalisé la mise en page et fait des choix précis pour assembler les images.