Au tour de Getty de bannir les images générées par IA, par peur de problèmes de droits d'auteur

En effet, les modèles utilisés pour créer ce type de contenu, dont les plus connus sont DALL-E, Mid-Journey et Stable Diffusion, ont été entraînés sur de vraies œuvres. Comme le rappelle The Verge par exemple, Stable Diffusion a été formée à partir d'images protégées par le droit d'auteur et extraites directement de la toile, notamment de blogs artistiques personnels, de sites d'information et de banques d’images à l’instar de Getty Images.