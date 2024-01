Il est difficile de savoir si une IA générative n'a pas été entraînée à l'aide de créations sous copyright et sans l'accord de leurs auteurs. Alors que les géants du secteur se considèrent en droit de le faire, d'autres entreprises tentent de suivre une voie plus « équitable » à l'égard des artistes et autres créateurs. Soit en respectant les droits des licences sous lesquelles leurs œuvres sont enregistrées, soit en se tournant exclusivement vers le domaine public ou vers du matériel sous licences libres.

Cependant, comment reconnaître les acteurs qui respectent ces principes ? C'est pour répondre à cette épineuse question que Fairly Trained a été créée. Cette organisation à but non lucratif a pour mission de contrôler les données d'entraînement des entreprises qui souhaitent obtenir son label. Celui-ci peut alors certifier qu'une IA a été « équitablement formée », permettant ainsi aux utilisateurs d'utiliser des outils correspondant à leurs valeurs, du moins s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent.

À ce jour, neuf intelligences artificielles génératives – huit spécialisées dans l'audio et une dans l'image – ont réussi à obtenir la certification de l'organisation. Il s'agit de :