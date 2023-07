ChatGPT : pourquoi deux écrivains attaquent l'IA en justice ?

« Les plaignants et les membres du groupe n'ont pas consenti à l'utilisation de leurs livres protégés par le droit d'auteur comme matériel de formation pour ChatGPT. Néanmoins, leurs documents protégés par le droit d'auteur ont été ingérés et utilisés pour former ChatGPT », indique le document de la plainte. Pour preuve, les écrivains avancent que le chatbot d'OpenAI est capable sur demande de produire des résumés de leurs ouvrages, « ce qui n'est possible que si ChatGPT a été formé sur les œuvres protégées par le droit d'auteur des plaignants ».

Cet argument est certes intéressant, mais demandera à être étayé. Comment être sûr que ChatGPT n'a pas utilisé des informations publiques sur ces livres pour produire ses résumés ? De l'autre côté, s'il était avéré qu'OpenAI avait directement pioché dans des productions littéraires protégées par le droit d'auteur, nombreux seraient les écrivains qui pourraient à leur tour demander, comme Paul Tremblay et Mona Awad, des dommages et intérêts.