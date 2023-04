France : la CNIL reçoit ses premières plaintes visant ChatGPT, pourquoi ?

Lors de sa connexion sur le chatbot, Zoé Vilain a pu constater l'absence de conditions générales d’utilisation dans les étapes d'inscription pour devenir un utilisateur de ChatGPT. Elle a aussi pu noter l'inexistence d'une « quelconque politique de confidentialité ». N'ayant pas réussi à accéder à ses données malgré une requête faite en ce sens à OpenAI, elle demande à travers sa plainte à la CNIL de l'aider.

Le problème soulevé David Libeau va peut-être plus loin. Ce dernier a en effet constaté que ChatGPT inventait des informations à son sujet quand il était interrogé, un dysfonctionnement souvent évoqué pour cette machine. « Lorsque je demandais plus d'informations, l'algorithme a commencé à affabuler et à m'attribuer la création de sites web ou l’organisation de manifestations en ligne, ce qui est totalement faux », a-t-il détaillé. Cette faille serait contraire à l'article 5 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui exige que les informations délivrées portant sur une personne soient exactes.