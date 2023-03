ChatGPT : il n'y a pas que l'historique des utilisateurs qui a fuité

ChatGPT semble arriver à une nouvelle étape de son existence. Alors que l'IA avait surtout impressionné les premiers mois de son existence, le public pourrait regarder plus en détail les soucis que cause le chatbot, maintenant que cette première phase passée. ChatGPT n'est en effet pas exempt de problèmes, comme le montre sa tendance toujours plus marquée à la désinformation.

Peut-être plus dangereux pour certains, l'intelligence artificielle a récemment été l'objet de fuites. Ainsi, ce sont d'abord les titres de certaines conversations qui ont été accessibles. Et aujourd'hui, ce sont même des informations plus personnelles de certains souscripteurs au service ChatGPT Plus qui ont été remises par erreur à d'autres. OpenAI parle de potentiellement 1,2 % des abonnés touchés.