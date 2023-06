ChatGPT piraté : près de 100 000 comptes atterrissent sur le dark web

Une telle croissance, un tel engouement et un tel phénomène suscitent forcément l'intérêt des hackers, toujours à l'affût de la moindre opportunité et conscients de l'intérêt des travailleurs pour ChatGPT. Le chatbot est utilisé dans de nombreuses entreprises, pendant que d'autres déconseillent de l'utiliser. Ce dernier garde en mémoire l'historique des requêtes des utilisateurs et des réponses de l'IA, qui peuvent contenir des informations sensibles. Par ailleurs, n'oublions pas que ChatGPT demande un numéro de téléphone et une adresse électronique pour pouvoir s'inscrire et utiliser le chatbot.