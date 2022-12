Qui est "Le Parrain", ce cheval de Troie bancaire qui cible des centaines d'applications et sévit en France ?

Selon des chiffres arrêtés en octobre dernier et divulgués par la société Group-IB, Godfather a touché 419 sociétés financières à travers le monde. Ce chiffre englobe 215 banques internationales, 94 portefeuilles de crypto-monnaies et 110 plateformes d'échanges de cryptos. Elles sont principalement situées aux États-Unis (49), en Turquie (31) et en Espagne (30). D'autres victimes sont à déplorer au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne ou en France.