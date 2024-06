Medusa, le retour : utilisateurs Android, attention à vos identifiants bancaires

Le cheval de Troie Medusa, bien que déjà connu des experts, a vu ses capacités renforcées, rendant sa détection et son éradication encore plus difficiles. Initialement conçu comme un simple keylogger, Medusa s'est transformé en un outil de piratage complet. Plus léger que sa version originale et requérant encore moins d’autorisations pour fonctionner, il peut désormais désinstaller des applications, y superposer de faux éléments, afficher un écran noir pour faire croire que le smartphone est éteint, enregistrer des captures et exécuter des commandes à distance grâce à son utilisation abusive des services d'accessibilité d'Android. Ces fonctionnalités permettent non seulement aux pirates de voler des identifiants bancaires, mais aussi des informations personnelles et des mots de passe à usage unique (OTP), contournant ainsi les mécanismes d'authentification à deux facteurs.