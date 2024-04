La nouvelle version du cheval de Troie bancaire Vultur vous fait installer une fausse application McAfee Security

Détecté pour la première fois en 2021, et massivement installé via des applications infectées du Play Store fin 2022, Vultur s'est rapidement imposé comme l'un des chevaux de Troie bancaires les plus redoutables sur Android. Fin 2023, une nouvelle variante encore plus redoutable a été découverte, s'infiltrant via une attaque hybride associant smishing (phishing par SMS) et appels téléphoniques.

Et comme si cela ne suffisait pas, cette version 2.0 de Vultur intègre des capacités de contrôle à distance plus avancées et des mécanismes d'évasion plus robustes, ce qui la rend plus difficile à détecter et à bloquer par les outils de protection habituels, tels que les VPN ou les antivirus.