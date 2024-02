Ce célèbre malware Android est devenu encore plus dangereux, soyez prudents !

Au fil des ans, XLoader a grandement évolué. Différentes variantes du programme malveillant existent, et il peut désormais aussi bien s'attaquer aux appareils Android qu'aux systèmes utilisant MacOS ou Windows. Louable, ce malware est régulièrement utilisé sur smartphone pour dérober les contacts, les vidéos, les photos, les SMS et un grand nombre de données directement stockées dans l'appareil.

Très efficace, il est continuellement mis à jour et la prévention reste actuellement le meilleur moyen de faire face. Android envisage cependant d'interdire l'installation des APK si le système ne parvient pas à contrôler et valider un certain nombre d'éléments, mais rien n'est acté. Ne téléchargez jamais une application qui vous est proposée par SMS, même si celle-ci vous paraît légitime, et utilisez la boutique d'application qui vous est proposée.

Évitez également de cliquer sur les liens fournis, sauf si vous connaissez déjà l'expéditeur. Dans le cas d'une tentative d'attaque par mail, vérifier l'adresse de l'expéditeur et rendez-vous sur le site officiel de la marque concernée pour comparer. N'hésitez pas non plus à faire appel à un proche bien au fait de ce genre de choses si vous ne souhaitez pas prendre le moindre risque.