Google tente de durcir sa politique d’installation sur Android pour limiter les spam et autres malwares

Google cherche à serrer la vis sur son système d'exploitation Android. Si le Google Play Store est la voie royale pour télécharger et installer des applications tierces sur son smartphone, Android a toujours permis la technique du sideloading, c'est-à-dire la possibilité d'installer des applications depuis le web au format .APK, via un simple lien de téléchargement. Cette pratique n'est évidemment pas sans risques, puisque les systèmes de protection et de sécurité de Google ne peuvent pas analyser les logiciels et traquer les malwares qui peuvent s'y trouver. Le moteur de recherche a donc décidé de prendre le taureau par les cornes afin de rendre son système plus sûr.