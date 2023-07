Ces 2 applications du Play Store volent vos données pour les envoyer en Chine

Cette découverte met une fois de plus en lumière les risques auxquels les utilisateurs sont confrontés lorsqu'ils téléchargent des applications. Data Recovery et File Recovery appartiennent au même éditeur et cumulent plus de 1,5 million de téléchargements. Ces deux applications collectent des données sensibles dans votre dos et les envoient vers des serveurs situés en Chine. C'est franchement sympathique, non ?