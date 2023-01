Protection des données personnelles : conscients d'en divulguer, les Français ne font pas grand-chose pour se protéger

Derrière cette prise de conscience existe une hiérarchisation, une valeur accordée aux données personnelles. 76 % des Français disent par exemple que les informations les plus importantes à protéger sont celles liées à l'argent et aux finances. Celles relatives à l'identification personnelle (69 %), aux données médicales (37 %) ainsi qu'aux photos et vidéos (37 %) personnelles ou touchant des proches suivent plus loin derrière. Les recherches effectuées sur Internet, données cruciales pour les annonceurs, et donc pour le modèle économique de nombreux acteurs du Web, ne constituent une priorité que pour 11 % des Français. Pire, l'opinion politique (4 %) se retrouve carrément en fond de grille.