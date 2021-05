Les Français, encore (trop) peu familiers avec le jargon de la cybersécurité

Si la cybersécurité est en grande partie une affaire de pédagogie, le chemin reste encore long pour que chacun possède les connaissances suffisantes pour optimiser sa protection et limiter les risques. L'étude menée par l'institut IFOP pour le compte de la société finlandaise spécialisée dans les sujets cyber F-Secure, publiée ce lundi 17 mai dans la presse, tend à le prouver. Parmi les principaux enseignements issus de cette étude, on retient le décalage entre le discours des entreprises et médias, et le manque de connaissance des Français en la matière.