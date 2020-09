Netflix, Amazon Prime... plus de 3 Français sur 10 partageraient leurs comptes de streaming

Dans un rapport dévoilé le 28 août et baptisé More Connected Than Ever Befor: How We Build Our Digital Comfort Zones, que l'on pourrait traduire par « Plus connecté que jamais : comment nous bâtissons nos zones de confort numérique », Kaspersky nous apprend que 33% des Français n'éprouvent aucun mal à partager les mots de passe des services de streaming qu'ils utilisent, avec les autres membres de leur foyer. Cela comprend par exemple Netflix, Apple TV, Disney+ ou Amazon Prime Video.