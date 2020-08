Altered Carbon : la série stoppée après deux saisons

Dès la deuxième saison, plus courte et moins riche visuellement que la première, on sentait que Netflix était en train de prendre froid, côté budget, avec cette série de SF cyberpunk. Aujourd'hui, plusieurs médias américains dévoilent que la firme a décidé d'aller encore plus loin en annulant tout bonnement la série.

Cette décision aurait été prise dès avril dernier et ne serait pas liée à la pandémie de COVID-19, comme cela a été le cas pour d'autres annulations (I Am Not Okay With This ou The Society par exemple). En cause donc : une « rentabilité » jugée insuffisante par Netflix, comparée à l'argent investi dans ce blockbuster du petit écran.

Pour mémoire, Altered Carbon est une adaptation du roman éponyme de Richard K. Morgan. L'intrigue se déroule dans un futur où les humains peuvent transférer leur conscience, stockée dans un disque dans leur cou, d'un corps à un autre. La première saison était portée par Joel Kinnaman, la seconde par Anthony Mackie.