Final de saison, notre spécial séries d'anthologie

Inside No.9 est assurément l'une des séries les plus méconnues de cette sélection malgré son ancienneté, et l'une de celles qui mérite, de fait, le plus de publicité. Chacun des 6 épisodes des 5 saisons actuellement disponibles (des saisons 6 et 7 sont d'ailleurs déjà en route) sont toujours écrits et portés devant la caméra par le duo Reece Shearsmith et Steve Pemberton. Le show est donc véritablement leur bébé.

Pensez à Inside No. 9 comme à une pièce de théâtre, mais à la télévision : chaque épisode de 20 minutes est indépendant et raconte une histoire se déroulant au numéro 9 d'un endroit (un appartement, un lieu public, des choses un peu plus extravagantes…). Les deux hommes incarnent toujours un rôle principal ou secondaire dans ces histoires aux genres variés : drame, comédie, thriller, mystère, science-fiction, parodie d'un genre particulier…