La série culte Battlestar Galactica atterit aujourd'hui sur Amazon Prime Video

Après avoir récupéré The Expanse (aka « le meilleur space opera de la décennie » d'après notre chronique du Veilleur d'écran[s] qui lui est dédiée), Amazon Prime Video vient de réaliser une autre opération qui devrait plaire aux amateurs du genre : depuis ce 1er mai, le service de streaming propose à son catalogue la série culte Battlestar Galactica.

Egalement évoquée en détail dans notre chronique où nous l'avons qualifiée de « claque spatiale indétrônable », la série de Ronald D. Moore n'était jusqu'ici disponible qu'en VoD. Son arrivée en streaming devrait donc permettre à bien des spectateurs de (re)découvrir ce show aux nombreuses qualités.

Avant de vous lancer dans cette grande histoire de la survie des derniers humains face à leurs créations Cylons, précisons tout de même deux petites choses en amont.

Commencez par Battlestar Galactica : la mini-série

Ne commencez pas votre marathon par la saison 1, mais bien par la mini-série qui n'est pas regroupée avec les 4 saisons principales dans la recherche. Composée de deux épisodes d'1h30, cette mini-série est certes un peu longue à regarder, mais elle est indispensable pour la bonne compréhension du show.

Enfin, si vous souhaitez profiter de l'expérience BSG véritablement complète, des films et des mini-séries bonus (à savoir The Plan, Razor, The Resistance, The Face of the Ennemy ou encore Blood and Chrome) viennent normalement s'intercaler entre les saisons à partir de la 2ème. Malheureusement, Amazon Prime Video ne les propose pas et il faudra donc les trouver ailleurs. Pour savoir quoi regarder dans quel ordre, direction ce guide.