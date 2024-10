Le Fire TV Stick 4K est le premier de la gamme à proposer du streaming en UHD, idéal si vous avez l'écran compatible. Il s'agit en plus ici de la version 2023, la plus récente, avec un design un peu plus rond et agréable au regard.

Pour le reste, il est similaire aux modèles précédents dans son fonctionnement, avec Alexa à lancer via la télécommande, les programmes de streaming vidéo et audio… Et bien sûr son petit lot de nouveautés comme nous l'avons évoqué plus haut, à savoir plus de mémoire vive, donc une navigation plus fluide, la prise en charge du WiFi 6 pour une connexion plus rapide.

Et, petite exclusivité à ce modèle : la vidéo en direct en incrustation. Ainsi, si vous regardez The Boys sur Prime Video, vous pouvez avoir dans un coin de l'écran le match de Ligue 1 en cours au même moment. C'est le seul à proposer ça.