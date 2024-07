Pour garder l'attention de ses abonnés, Amazon Prime change son interface

Feunoir

J’ai pris l’abo Prime pendant les soldes car reduction que pour les abonnés, donc je suis dans les 30 jours de grâce.

Leurs pubs, vu le contenu 'présentation d’un autre truc sur prime video" c’est vraiment pour pousser a payer le supplément pour les dégager.

Les 3 coupures de 11secondes par episodes c’est quand même assez supportable mais il y a 3 problèmes :

– ils en ont un petit stock, c’est tout le temps les même

– La bande annonce de « Those about to die » au milieu d’un truc sanglant de « Fallout » cela peut passer mais « LOL Qui rie sort! » cela m’a donné envie de résilier. Ils pourraient au moins garder le même thème (action/violent…)

– J’ai vu plusieurs fois la même bande annonce, je ne sais toujours pas si cela parle d’un film ou d’une serie, et je n’ai donc tj pas son nom, cela semble un peu raté comme pub.