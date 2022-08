Amazon Prime Video s'offre un coup de jeune bien mérité sur les Freebox

Reprenant les codes connus du côté des principales offres de streaming, cette interface propose à présent un bandeau latéral et affiche les rubriques suivantes : « Rechercher », « Accueil », « Boutique », « TV en direct » et « Mon espace ». Sur la page d’accueil, les contenus sont désormais regroupés par thématiques et la plateforme fait défiler les contenus récents sous vos yeux, pour une esthétique plus moderne et davantage soignée que par le passé.