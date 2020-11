Orange confirme l'arrivée de Prime Video sur la TV d'Orange "dans les prochaines semaines"

Les futurs clients de la plateforme d'Amazon pourront découvrir les séries, films et documentaires exclusifs de cette dernière, comme The Boys, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, American Gods, Carnival Row, True Story avec, Truthseekers, les films Borat, Nouvelle Mission Filmée, Brutus vs. Cesar, Forte, Connectés, et les documentaires exclusifs Mylène Farmer : L’Ultime Création, PSG : tout près des étoiles.