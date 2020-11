Alors, on regarde ? Truth Seekers S01

S'il serait injuste de ne les limiter qu'à ça, les très productifs Simon Pegg et Nick Frost sont surtout connus pour la vivement appréciée trilogie cinématographique Cornetto, composée des films Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. Aussi, quand les deux Anglais sont au cœur d'un nouveau projet, à savoir la série Prime Video Truth Seekers, il est normal d'en attendre beaucoup. Peut-être que j'en attendais trop, d'ailleurs.

Composée de huit épisodes d'environ 25 minutes, la série se présente comme un mélange de comédie et d'horreur. Un cocktail que le duo maîtrise, donc.

Il est question d'y suivre un trio de personnages, mené par Nick Frost lui-même dans la peau d'un installateur réseau qui, sur son temps libre, aime chasser les événements paranormaux et en parler sur sa chaîne YouTube. Très vite ces événements se révèlent être bien réels et, comme souvent, nos héros vont mettre à jour une conspiration à grande échelle.