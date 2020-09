Citizens : votre chronique commence la rentrée en pleine apocalypse !

Amis lecteurs, c’est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle saison de S|F. On va profiter de la rentrée pour découvrir tranquillement des romans qui parlent d’un avenir radieux, d’utopies futuristes et de... Haha, non en fait on va partir sur les chapeaux de roues avec Citizens, une série Rocambole qui nous propulse dans un monde pas si lointain et en plein effondrement. C’est le bon moment pour sortir du placard votre vieille combinaison NBC !