La série littéraire est-elle l'avenir du livre ? Notre zoom sur Rocambole

Salut Julien et merci de m’accorder un peu de ton temps pour répondre à quelques questions. Pour ma part, cela fait plusieurs années que je suis ton travail : la maison d'édition Walrus, la série Jésus contre Hitler, ton Projet Bradbury – qui a visiblement bien inspiré Saïd et ses Horizons Parallèles -, Ozmocorp et maintenant l'application Rocambole... Avant qu’on rentre dans le vif du sujet, peux-tu présenter à nos lecteurs ton parcours ? Qu’est-ce qui te pousse à sortir des ornières du parcours éditorial classique ?

Julien Simon : Il n’était pas du tout écrit que j’atterrirais dans l’édition. C’est presque un hasard, un heureux hasard. J’ai fait des études de cinéma, j’ai étudié la dramaturgie, le scénario, la réalisation, le montage, etc. Et puis au terme de ces études, il a bien fallu que je commence à bosser. J’ai fait plusieurs petits boulots, avant de finalement en trouver un qui me plaisait bien : libraire. Et j’ai tellement aimé que j’y suis resté. J’ai toujours été un grand lecteur, donc j’étais dans mon élément. Passionné de technologie, je me suis très vite intéressé au livre numérique, qui conciliait un peu ces deux passions qui m’animaient. Et un jour, l’iPad est sorti en France. C’était en 2010. Et j’ai pensé : voilà un appareil qui peut concilier tout ce que tu as fait jusqu’ici, à savoir le livre et le cinéma. En 2010, mettre des vidéos dans des livres, c’était de la science-fiction. C’est comme ça qu’est né Walrus, studio de création et éditeur de littérature un peu folle, exclusivement numérique. On n’était pas nombreux à l’époque à croire au potentiel de la lecture sur écran. Et je crois que fondamentalement, j’aime ça : sortir des chemins balisés, essayer de nouvelles choses, tester. Le numérique bouleverse le secteur de l’édition, c’est indéniable. Ce nouvel écosystème offre des outils de création complètement dingues, qui permettent d’imaginer de nouveaux "objets à lire". Et c’est exactement ce que je fais aujourd’hui chez Rocambole.

Maintenant, peux-tu nous parler des origines de Rocambole ? D’où a germé l’idée de ce “Netflix de la lecture” ? Combien de personnes sont aux manettes ? Bref, on veut tous les détails sur ce beau projet Made in France !

Julien Simon : À l’origine, la version alpha de Rocambole était une application beaucoup plus proche de Wattpad, dans le sens où chacun était plus ou moins libre de proposer des textes et de les voir publiés – le contrôle éditorial était minimal, l’essentiel étant de créer une communauté. Quand je suis arrivé en tant que directeur éditorial en mars 2020 – pour la petite histoire, j’avais trouvé l’équipe super dynamique et je leur avais proposé mon aide – on a vite décidé de basculer d’un modèle Wattpad à un modèle Netflix, plus qualitatif, avec une vraie ligne éditoriale dont on m’a confié la charge. Ça collait de toute façon davantage à la vision de Camille, la fondatrice de Rocambole, qui avait pour ambition de ressusciter le roman-feuilleton. Depuis plus d’un an maintenant, on ne fait que ça : augmenter l’exigence et donc la qualité des séries publiées. Nous sommes 5 associés principaux, et chacun a son domaine de compétences très particulier : Boris à la comm, Camille à l’UX, François aux finances, et Lucy et moi à l’édito. On a commencé de rien ou presque, et on a eu l’occasion d’apprendre de nos erreurs en chemin. Maintenant que le train est lancé, et bien lancé, on essaie de rester sur les rails. Ça passe par l’amélioration permanente de l’app, des fictions à lire, de la communication – on itère en permanence. Et ce qui est cool, c’est que ça commence à payer : les gens sont de plus en plus nombreux sur l’app et on commence à intéresser des investisseurs. C’est un soulagement, parce que c’est aussi un truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on n’a jamais créé de boîte : c’est un combat permanent contre la fatigue, le découragement, le manque d’argent, les bugs… On est très loin des clichés de la Silicon Valley. Comme tu le rappelles, c’est un projet 100% français, qui a l’ambition d’aller chatouiller les GAFA – rien que ça. Tout cela fait qu’on se sent un peu investis d’une mission, celle de faire lire sur smartphone, donc sur un terrain, celui du divertissement numérique, sacrément disputé par des grosses boîtes américaines. Ça nous donne une énergie de fou : celle de proposer une alternative et une voie de résistance.

Sacré défi que d’aller titiller les GAFA ! Mais à mon sens, il y a un autre défi important à relever : la rémunération des auteurs. Dans le monde du streaming par abonnement – que ce soit dans la musique ou la vidéo - elle est malheureusement très faible en général, car liée au nombre d’abonnés et au nombre de visionnage. Qu’en est-il du côté de Rocambole qui suit un schéma éditorial assez inédit ? Comment sont rémunérés les auteurs qui publient leurs écrits sur ton application ? Gagnent-ils autant qu’en passant par une maison d’édition plus classique ?

Julien Simon : Oui, et c’est un sujet auquel je suis très sensible : je suis notamment engagé auprès de la Ligue des Auteurs Professionnels, et je mets un point d’honneur à faire tout pour que Rocambole devienne le partenaire dont tout auteur puisse rêver. D’une part, en proposant des contrats avantageux, que ce soit en termes de droits cédés ou de durée de cession. D’autre part, en cherchant la meilleure rémunération possible. Certes, nous empruntons les codes des entreprises du numérique, avec une rémunération proportionnelle aux lectures et au nombre d’abonnés. Mais j’ai tenu à ce que chaque auteur reçoive également un à-valoir, ce qui est assez inédit pour une application de lecture : ainsi, on prend le meilleur des deux mondes. Cet à-valoir n’est pas encore rentabilisé par les revenus des abonnés, mais je pense que c’est un investissement nécessaire : une manière de dire aux auteurs qu’ils ne sont pas une matière première dont on peut user à sa guise, mais de véritables partenaires sur lesquels nous misons en tant qu’entreprise. Notre but, ce n’est pas de rentabiliser dès le départ notre investissement, mais de tout faire dans le futur pour nous mettre en position de rentabiliser cet investissement de base. Donc oui, on peut dire qu’ils gagnent autant qu’en passant par une maison d’édition classique, et j’ai pour ambition qu’ils gagnent même davantage dans les prochains mois et les prochaines années. Pour cela, il faudra que les abonnements soient au rendez-vous.

Le futur : parlons-en un peu si tu veux bien. L’application - avec la start-up derrière - est actuellement en pleine prise de vitesse. Les investisseurs semblent très intéressés par le concept. Les téléchargements se multiplient, tout comme les séries disponibles. Mais ensuite ? Quels sont les projets de Rocambole pour les semaines et mois à venir ?

Julien Simon : L’arbre est planté, la terre est bonne et la météo est au beau fixe : maintenant il faut que ça pousse ! Notre objectif numéro un pour les prochains mois est de convaincre de plus en plus de gens d’utiliser Rocambole au quotidien, de leur faire constater que leur smartphone est un outil idéal pour lire dans les transports, dans la salle d’attente ou dans la file au supermarché, qu’ils peuvent l’utiliser partout et tout le temps et qu’ils y découvriront des tonnes de séries à lire dans des genres très variés. En plus des genres déjà présents, nous pensons en développer de nouveaux comme par exemple la non-fiction ou l’érotique, pour continuer à proposer le panel le plus vaste possible à nos utilisateurs. Nous allons aussi, et c’est une grande étape, commander de plus en plus de séries « sur mesure », en engageant spécialement des auteurs et des scénaristes pour nous fabriquer les meilleures fictions à la demande. Cette logique de "pool" nous permettra d’être réactifs aux tendances et de publier de plus en plus de textes extraordinaires. Tout est prêt : il ne manque plus que vous.

L'avenir semble radieux pour Rocambole ! Pour terminer, si tu devais dire une seule chose à nos lecteurs pour les convaincre de sauter le pas, qu'est-ce que ce serait ?

Julien Simon : Je leur dirais que si le confinement nous a appris une chose en la matière, c’est qu’il y a un vrai enjeu à porter la lecture numérique, et encore plus quand c’est un projet français. De nombreuses personnes qui se sont abonnées le disent : par son côté facile et accessible, Rocambole les a en quelque sorte réconciliées avec la lecture. Alors pourquoi ne pas essayer ?

Merci Julien ! Pour ma part, j’ai sauté le pas il y a quelques semaines et je ne regrette pas du tout. Moi qui suis habitué à lire sur liseuse, je ne m’attendais pas à prendre goût à la lecture sur le smartphone. Il y a d’ailleurs plusieurs séries qui m’ont fait forte impression. En voici un petit avant-goût rien que pour vous, amis lecteurs, dans ce SF hors-série.