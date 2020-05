· S | F · Bloody Marie : partez à l’abordage avec votre chronique futuriste !

Installez-vous avec un bon whisky et ouvrez bien grand vos oreilles. Voici l’histoire de Bloody Marie, la plus célèbre pirate interstellaire à voguer dans ce coin de la galaxie.

Ce sympathique ouvrage de Jacques Martel m’aura tenu en haleine pas mal d’heures avec son scénario bourré de rebondissements, d’action et autres péripéties dignes d’un Jack Sparrow en armure énergétique. Affûtez vos sabres, ajustez vos bandanas et préparez-vous à une dernière course vers la liberté...

Bon OK, j’avoue, c’est loin d’être ma dernière chronique. Mais il fallait bien que je trouve une introduction qui marque les esprits. Cette semaine, ce sera donc whisky, plasma et flibusterie avec Bloody Marie !

Jacques Martel mêle ici des références proches de notre histoire à son univers futuriste, et il en ressort un mélange fort attrayant. Allez, avouez, les pirates de l’espace c’est quand même bien plus fun que les simples héros qu’on nous ressert sans arrêt dans les space opera !

Mais comme toujours, le genre humain a le chic pour ne pas s’avouer vaincu. Lentement mais sûrement, l’Essor a ramené un semblant de contact entre les diverses factions humaines. C’est sur ce terrain propice au commerce que sont apparus les pirates, pillant les convois marchands de la Flotte et de la Ligue des Cinq Comptoirs. Pour riposter, ces deux entités ont commencé à user et abuser de corsaires, anciens flibustiers qui traquent leurs comparses contre une promesse d'amnistie. La piraterie touche presque à sa fin…

L’Humanité a eu son heure de gloire avec l’Expansion, une période de colonisation intensive de la galaxie. L’humain est partout et rayonne. Mais les bonnes choses ont toujours une fin. Face à des distances toujours plus importantes à parcourir, les humains ont commencé à ne plus pouvoir assurer leur prospérité. L’Effondrement a signé l’arrêt de cette glorieuse époque : les planètes et systèmes solaires s’isolèrent les uns des autres, vivant avec le peu de ressources restantes...

“Capt’ain ? Crâne. Je vous amène le gars”

Traqué par un chasseur de primes, Irving Phileas Russel, de son vrai nom, intègre plus ou moins volontiers l’équipage du Long John en tant que Robinson, la vie en solitaire n’étant plus trop de son goût. Ce sera pour lui le début d’une grande épopée, et pour nous l’occasion de découvrir que l’homme est loin d’être un simple péquenaud de l’espace.

“Il s’agit de la course de notre vie, alors je ne veux pas d’erreur ! Compris ?”

Si je les ai rapprochés en début de chronique, il faut préciser que le roman de Martel est bien plus sombre, plus violent que Le Déchronologue de Beauverger. On y découvre des pirates bruts de décoffrage, soumis aux lois impitoyables de leur capitaine Bloody Marie. En même temps, quand on est la fille d’un type qui se faisait appeler le Ravageur de Mondes, on cause rarement météo devant un thé...

Enivrée de colère depuis la mort de son père, la belle ne rêve que d’une chose : le venger au cours d’une dernière course qui restera dans les annales, puis plonger vers un autre bras de la galaxie pour perpétrer ses forfaits jusqu’à ce que mort s’ensuive. Un programme pour le moins chargé !

On constate vite que Bloody Marie porte bien son nom. Loin d’être alcoolique et larguée comme Henri Villon – le capitaine du Déchronologue -, Marie-Jeanne de son vrai nom n’hésite pas à se faire respecter par la force et le crime gratuit.

Je dois bien le dire, elle est probablement l’une des héroïnes les plus antipathiques que j’ai découvert ces dernières années. Malgré tout, son équipage la suit les yeux fermés.