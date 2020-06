Le Code 8 révèle les super-pouvoirs de votre chronique

Qu'il était bon le temps du vidéoclub. Amis lecteurs, vous vous souvenez peut-être de ces immenses rayons remplis de DVD et de VHS. Des longues minutes à déambuler dans la boutique, à découvrir les jaquettes et à se laisser convaincre de la qualité d'un film sur la foi d'un simple visuel. Et de ces discussions sans fin avec le gérant du magasin et avec les habitués qui partageaient leurs coups de cœur et critiques jusqu'à la fermeture.

Aujourd'hui c'est Netflix qui a repris le flambeau des vidéo-clubs, désormais tous disparus ou presque. Pas étonnant puisque le géant américain du streaming était lui même un loueur de films par correspondance avant de lancer dans la vidéo à la demande.

Si l'on continue de se perdre dans les rayons, numériques cette fois, Netflix fait également perdurer cette tradition du cinéma de vidéo-club en proposant des petits films surprenants qui n'auraient pas eu le droit à une sortie en salles. Code 8, notre film de la semaine, s'inscrit parfaitement dans cette case.