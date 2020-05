Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime video : les nouveautés de la SVoD en juin 2020

Si la période que nous traversons est étrange, l’offre de contenus vidéo à dévorer est pléthorique. Et ce mois de juin ne devrait pas faire exception, promettant de nombreuses nouveautés et exclusivités aussi bien sur Apple TV+ que sur les éternelles Amazon Prime Vidéo et Netflix. Ce mois-ci sur vos services de SVoD préférés : beaucoup de retrouvailles, évidemment, et quelques trop rares nouvelles têtes intrigantes, à commencer par les personnages de la série Dans les bois, adaptée du roman de Harlan Coben.

13 Reasons Why (ultime saison) - Netflix

Les adolescents de Liberty High rempilent une quatrième et dernière saison placée, comme d’habitude, sous le signe du secret. Alors qu’ils travaillent pour obtenir leur bac, les lycéens sont une nouvelle fois mis face à leurs responsabilités, et vont devoir prendre des décisions qui, nous dit le synopsis, pourront les affecter pour le reste de leur existence.

13 Reasons Why, saison 4 disponible le 5 juin sur Netflix.

Dans les bois (saison 1) — Netflix

Dans les bois, adaptée du roman de Harlan Coben, est une série polonaise dont l’auteur a conservé la production exécutive. Via deux époques croisées, elle raconte l’histoire d’un jeune homme devenu procureur, qui pleure encore sa sœur, disparue 25 ans plus tôt au cours d’un camp d’été. En 2019, une nouvelle piste permet à Pawel de relancer le dossier et de faire la lumière sur cette affaire. Qu’est-il arrivé à sa sœur dans cette forêt ?

Dans les bois, saison 1 disponible le 12 juin sur Netflix

Artemis Fowl — Disney+

À peine disponible au cinéma aux États-Unis, Artemis Fowl rejoindra le catalogue Disney+ en France le mois prochain. Adapté du roman de Eoin Colfer, le film raconte l’histoire d’Artemis, fils surdoué d’un célèbre malfrat incarné par Colin Farrel, qui doit braver les dangers d’une civilisation sous-terrain pour libérer son paternel. Et bien entendu sauver le monde au passage.

Artemis Fowl, disponible le 12 juin sur Disney+

El Presidente (mini-série) - Amazon Prime Video

La « dramédie » El Presidente nous fera revivre l’épisode du FIFA Gate - ce scandale de corruption qui a éclaboussé la célèbre fédération internationale de football en 2015. En huit épisodes d’une heure chacun, El Presidente met en scène Sergio Jadue, président d’un club chilien, et surtout acteur clé dans les montages corruptifs imaginés par Julio Grondona, président de la fédération argentine de football.

El Presidente, mini-série disponible le 4 juin sur Amazon Prime Video.

Lettre à… (docu-série) — Apple TV+

Dans son nouveau docu-série, Apple TV+ donne la parole à dix personnalités qui, par l’intermédiaire des lettres de fans qu’elles ont pu recevoir, dressent leur propre portrait. Un angle intéressant, proposé par R.J. Cutler et qui donne notamment la parole à Oprah Winfrey, le réalisateur Spike Lee et des artistes plus méconnus du grand public.

Lettre à…, docu-série disponible le 5 juin sur Apple TV+

Da 5 bloods : Frères de sang — Netflix

Puisqu’on parle de Spike Lee : le réalisateur signera justement un nouveau film sous la houlette de Netflix le mois prochain. Bien des années après la fin de la guerre du Vietnam, quatre vétérans retournent sur le théâtre des opérations pour retrouver la dépouille de leur chef d’unité, et un hypothétique trésor qu’il y aurait enterré. L’occasion pour les compères de constater l’ampleur des dégâts laissés par l’oncle Sam sur place.

Da 5 Bloods : Frères de sang, disponible le 12 juin sur Netflix. Rick and Morty (saison 4) - Netflix Morty et son savant fou de grand-père retrouvent le chemin de Netflix. Diffusée depuis novembre dernier sur Adult Swim, la quatrième saison de la série d’animation arrive sur la célèbre plateforme dans sa totalité (les derniers épisodes sont encore en cours de diffusion).

Rick et Morty, saison 4 disponible le 16 juin sur Netflix

The Last Days of American Crime - Netflix

Adaptée du roman graphique éponyme de Rick Remender, The Last Days of American Crime est un film d’action qui raconte — je vous le donne en mille — l’un des derniers casses de l’histoire. Dans un futur proche où le gouvernement s’apprête à déployer une technologie à même d’endiguer n’importe quel crime, Graham Bricke (Edgar Ramirez, vu dans American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace) monte un coup ambitieux pour mettre un terme à sa carrière.

The Last Days of American Crime, disponible le 5 juin sur Netflix.

The Politician (saison 2) - Netflix

Créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, la satirique et colorée The Polician revient déjà pour une saison 2 sur Netflix. On y suivra toujours Payton Hobart dans son jeune parcours politique, qui l’opposera dans cette nouvelle fournée d’épisodes à Dede Standish, qu’il souhaite détrôner de son poste de sénatrice de l’État de New York.

The Politician, saison 2 disponible le 19 juin sur Netflix.

Blade Runner : The Final Cut - Netflix

Après Dune le mois dernier, Netflix ajoute à son catalogue en juin un autre monument de la SF des années 80 : Blade Runner. Le chef d’œuvre de Ridley Scott, adapté librement du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick sera proposé dès le début du mois dans sa version restaurée « Final Cut » de 2007. L’occasion de se replonger comme il se doit dans cette œuvre fondatrice du genre.

Blade Runner : The Final Cut, disponible sur Netflix le 1er juin