Valmont69

Avant d’envisager d’écrire un scénario sur ce sujet, il faudra arriver à démêler le vrai du faux concernant cette histoire.

A ce jour, personne n’a revendiqué cette attaque et pour cause puisque les moyens utilisés sont illégaux et ce même s’ils visent des cibles qui elles aussi font dans l’illégalité.

Il va être difficile de faire parler d’un côté le Mossad (auteur présumé de ces attaques) et de l’autre le Hezbollah (entité terroriste qui par définition n’est pas très loquace) pour avoir des infos et construire une histoire proche de la réalité.

Donc on risque de se retrouver, soit face à une fiction écrite à la va-vite pour faire du sensationnel (pour vendre à tout prix et ce même si des civiles on péris dans ces attaques), soit face à quelque chose de plus proche du documentaire (et encore, on trouvera toujours des complotistes pour nous expliquer que tout est faux, comme pour les documentaires sur le 11/09) mais pas avant plusieurs années (donc moins vendeur).