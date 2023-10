Netflix, Prime, Disney+, Canal+ : quelle série ou film regarder ce weekend (28-29/10) ?

Véritable série coup de poing, Gangs of London a marqué les esprits de ses spectateurs lors de sa première saison. Encensée pour sa réalisation et ses affrontements nerveux, il était évident que les showrunners de la série n'allaient pas en rester là et nous proposent une nouvelle plongée violente et âpre au coeur des gangs de la capitale britannique. Cette nouvelle salve d'épisodes nous donne à découvrir Koba, un nouvel antagoniste cruel et sans pitié qui va redistribuer les cartes et provoquer plus de chaos encore.