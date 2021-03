Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime video : les nouveautés de la SVoD en avril 2021

Série originale Hulu, Dollface arrive finalement dans le rayon « Star » de Disney+.

On y retrouve l'actrice Kat Dennings (Darcy dans le MCU et récemment dans Wandavision) dans un rôle plus sentimental que ceux auxquels elle nous a habitués. Elle y interprète en effet Jules Wilay, une jeune femme qui vient de se faire larguer par son meilleur ami et qui redécouvre la vie de célibataire.

L'occasion pour elle de renouer avec de vieilles connaissances… Même si certaines prendront assez mal le fait d'avoir été laissées de côté pendant des années.