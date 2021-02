Les meilleures séries à voir sur Disney+ via Star, dès aujourd'hui

Concernant les anciennes séries, souvent composées de nombreuses saisons, il y a en revanche du choix. Impossible de commencer par autre chose que la sitcom hospitalière Scrubs, que les fans réclament aux autres services de SVoD depuis des années. Côté vieilleries cultes, Alias, Buffy ou encore X-Files sont également de la partie.

Ensuite, on pourra relever en vrac la présence de productions un peu plus récentes, comme Bones, Scandal, Sons of Anarchy, Prison Break, 24, Castle, Ugly Betty, The Strain, Cougar Town, Desperate Housewives, New Girl, Modern Family, Lost, How I Met Your Mother, Grey's Anatomy, Glee ou des dessins animés comme American Dad et Family Guy.

Enfin, si vous aimez vous faire du mal, des séries annulées sauvagement comme Flashforward ou Terra Nova sont également présentes sur Star.