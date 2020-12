En février, le prix de Disney+ va grimper pour accueillir Star, du contenu plus mature

Le 23 février prochain, les utilisateurs de Disney+ vont voir arriver du changement. Lors de sa journée des investisseurs, en plus de l'annonce de nombreux nouveaux contenus Star Wars et Marvel, Disney a en effet annoncé deux éléments majeurs à venir pour sa plateforme de streaming aux plus de 86 millions d'abonnés.

Tout d'abord, l'abonnement, aujourd'hui de 6,99 euros par mois, va grimper à 8,99 euros dans différentes zones, y compris la France. Notez cependant que l'ancien prix devrait normalement être maintenu jusqu'à août prochain si vous êtes déjà abonné avant cette date. La question des abonnements annuels reste elle entière.

Pour justifier cette hausse, qui ne sera absolument pas facultative mais bien obligatoire, Disney va ajouter une 6e catégorie de contenus aux côté de celles déjà présentes que sont Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic : Star.