Disney vous permet désormais d'offrir sa première année d'abonnement à Disney+ à un ami

Lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, Disney+ (qui compte plus de 73 millions d'abonnés dans le monde) permet désormais à qui le souhaite d'offrir une première année d'abonnement à un ami, à condition bien sûr de bien vouloir débourser la somme de 69,99 €.

Tout se passe via une plateforme web, et au moment de l’achat d’un abonnement cadeau d’un an, il suffit d'indiquer l’adresse mail du destinataire et de choisir une date de livraison. Le jour J, Disney enverra un e-mail à l'heureux élu, avec le code et les instructions pour l'utiliser.