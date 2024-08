Feunoir

Tant que l’ont peut résilier quand on veut cela ne me dérange plus. J’ai passé tous ces services en mode pointillé, 1 mois d’abonnement de temps en temps.

Mais j’ai de plus en plus de mal a y revenir, prix en hausse, pub et vexation diverses. Par exemple suite a un achat reservé aux abo prime j’ai repris prime, ou plutôt 30 jours d’essai gratuit de Prime (alors que j’ai été abonné 2ans, mais fini il y a surement + de 2ans).

Leur pub sur prime video c’est tellement du foutage de gueule, elles ne sont là que pour faire chier, des bande annonces de film de prime et surtout la magnifique pub pour prime sur… prime video. J’ai commencé à mettre un avis « je veux pas le voir » sur chaque truc passant en pub mais j’ai fini par résilier après 3 pub pour l’abo prime. Je préfère résilier que payer pour ne pas voir ces pubs qui ne sont là que pour me faire payer plus.

Il y a 3ans j’avais Netflix (depuis plusieurs année) ,disney + et prime, dans 10jours j’ai de nouveau aucun des 3