Après Netflix, Disney+ se prépare à son tour à mettre fin au partage de comptes

Netflix avait fait mal aux gros consommateurs de streaming l'an dernier en mettant en place une politique destinée à mettre fin aux partages de comptes, et ce, afin de récolter de nouveaux clients. L'opération, très publique, a évidemment éveillé l'intérêt d'un certain nombre de concurrents du géant américain, parmi lesquels Disney+, qui avait annoncé qu'il effectuerait des démarches similaires. Et l'on vient d'avoir des précisions sur ce qui allait arriver prochainement.