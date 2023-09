Partage de compte : Disney+ commence à avertir ses abonnés que la fête est finie

Vous n'avez toujours pas digéré les mesures restrictives prises par Netflix ? Il va falloir vous y faire, car Disney+ suit le mouvement. On s'y attendait, mais cela paraissait encore comme un concept assez lointain, car l'entreprise n'avait pas communiqué de calendrier sur le sujet. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair, puisque certains abonnés viennent de recevoir un message qui a dû en laisser plus d'un amer.