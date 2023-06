Netflix va-t-il bientôt supprimer le forfait Essentiel ?

Vous pensiez que le pire était passé avec la nouvelle politique sur les partages de compte de Netflix ? Vous vous êtes peut-être trompé, en tout cas, si vous êtes plutôt intéressé par le forfait Essentiel. Car ce dernier commence à être évacué par la firme californienne, qui vient de le mettre de côté au Canada.

Engadget nous apprend ainsi que Netflix veut mettre fin dans ce pays au plan « Basic », équivalent local du plan Essentiel en France, et qui coûte 9,99 dollars canadiens. Il ne sera ainsi plus possible pour les nouveaux souscripteurs d'y adhérer, alors que les abonnés actuels à d'autres formules ne pourront plus « dans un avenir proche » basculer vers cette option. Le groupe semble avoir pour objectif de donner plus d'abonnés à sa formule avec publicité, qui est actuellement la moins chère (5,99 euros chez nous).