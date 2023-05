Netflix explique comment ses services détectent le partage de compte

Dorénavant, l'utilisation d'un compte Netflix en dehors de son domicile est interdite. Les abonnés sont invités à désigner celui-ci depuis l'appareil sur lequel ils regardent leurs programmes favoris. La plateforme reconnait alors le foyer à l'aide de l'adresse IP publique du réseau auquel l'appareil en question est connecté. Ensuite, tout autre dispositif connecté au même réseau pourra utiliser les identifiants du compte Netflix en question sans aucune restriction.

Que se passe-t-il lorsque ce réseau change d'adresse IP publique ? Faut-il recommencer la désignation du foyer, avec un processus de vérification potentiellement fastidieux ? Peut-être pas, ou du moins pas systématiquement, car personne ne souhaite voir sa pizza refroidir avant de pouvoir regarder un film. En effet, Hervé Lemaire, spécialiste de la protection des contenus, explique que Netflix dispose « d’algorithmes qui reconnaissent automatiquement l’adresse IP localisée par région, mais aussi l’adresse MAC propre à la carte réseau d’un appareil ».

Ainsi, en étant relativement peu stricte dans ses critères de localisation, et en prenant en compte diverses données liées aux habitudes de visionnage de ses abonnés, la plateforme se laisserait une certaine marge d'erreur avant d'importuner ceux-ci. D'autant plus qu'elle a déjà annoncé un certain nombre d'exceptions permettant aux utilisateurs d'accéder à leur compte depuis plusieurs réseaux différents, dans le cas de voyageurs réguliers ou de gardes alternées, par exemple.