Voilà pourquoi Netflix lutte si fort contre le partage de comptes !

La fin du partage de compte, que Netflix met progressivement en place jusqu'à la rendre pleinement effective pour tout le monde d'ici cet été (si tout va bien), n'en finit plus de faire parler, et pour cause ! Si les abonnés ne la perçoivent pas d'un bon œil, cette évolution de la pratique devrait, à terme, faire les affaires de la plateforme de streaming. Elle pourrait même lui rapporter gros, financièrement parlant.